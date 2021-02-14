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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Eldiveni biberon yaptı, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği kurtardı

Eldiveni biberon yaptı, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği kurtardı

Halil Koç’un yavru köpeğe süt içermesi

Yavru Köpek Market Köpek Yavru Köpekler Oğlan 

-Ölen yavru köpeklerden görüntüler

( OSMANİYE -ÖZEL) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde metruk bir alanda 4 yavru köpeğin öldüğünü gören ve duyduğu sesle içlerinden birisinin yaşadığını fark eden Halil Koç, şeffaf eldiveni biberon yapıp açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği besleyerek hayatta tutmaya çalıştı.Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde dolaşmaya çıkan Halil Koç, metruk bir alanda yerde yatan köpek yavruları gördü. Köpeklere daha yakından bakmak isteyen Koç, 4 yavru köpeğin öldüğünü fark etti. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, ölen köpeklerden biraz uzakta başka bir yavru köpeğin sesini duydu. Sese doğru yönelen Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği buldu. Hemen markete giden Koç, bir paket süt ile şeffaf bir eldiven satın aldı. Ardından köpeğin yanına gelen adam, eldiveni eline giyerek biberon yaptı. Daha sonra eldivenin içerisine süt döken Halil Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeğe süt içirmeye çalıştı. Zorla da olsa yavru köpeğin karnını doyurmayı başaran Koç, köpeği hayatta tutmayı başardı. Çevrede köpeklerin annesini bulamayan Koç, hayatta kalan tek yavru köpeği evine götürerek sahiplendi.
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