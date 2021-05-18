Elde edeceği kar marjının tamamını Filistin’e bağışlayacak

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( ADIYAMAN )- Adıyamanlı esnaftan örnek davranış ADIYAMAN



- Adıyamanlı bir esnaf işletmesinden elde edeceği kar marjının tamamını İsrail’in zulmü altında olan Filistin’e bağışlayacak. Esnafın başlattığı kampanya vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Kent merkezinde Kasaplık yapan Yusuf Şahin isimli esnaf, İsrail’in zulmü altında bulunan Filistinlilere destek sunmak amacıyla bir kampanya başlattı. İşletmesinde satmış olduğu et ürünlerinden elde edeceği kar marjının tamamını bağışlamak isteyen Yusuf Şahin, durumu herkese duyurmaya başladı.

Filistinlilere destek olmak amacıyla işletmesinin bütün kar marjını bağışlayacağını dile getiren Yusuf Şahin’e de vatandaşlar et alarak destek çıkmaya başladı.

Mahallesinde böyle duyarlı bir esnafın olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Abdullah Dağ, “Duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kar payını Gazze’ye bağışlayacağını açıkladı, ondan dolayı da bizler bugün buradayız. Bütün herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Yusuf Şahin kardeşimizden Allah razı olsun. Tüm vatandaşlarımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Kar marjının hepsini Gazze’ye gönderecek, ne kadar çok alışveriş yaparsak o kadarda çok Gazze’ye yardımlarımızı ulaştırmış olacağız” dedi.

İşletme sahibi Yusuf Şahin ise İsrail’e tepki göstererek, “Kahrolası İsrail Filistin’i bombalıyor. Yüreklerimiz yanıyor, çoluk çocuk demeden herkesi katlediyor. Satışımızın kar marjını Filistin’e, Gazze’ye bağışlamaya karar verdim. Sağ olsunlar bu duruma müşterilerimizde duyarlı davrandı. Yardımcı oldular, alışverişe geliyorlar, bir alacaklarsa üç alıyorlar. Milletimizde sağ olsun duyarlı davrandı. İnşallah benim bu yaptığım diğer esnaflara teşvik olur, örnek olur. Amacımız Gazze’ye bir nebzede olsa şifa olmak, derman olmak. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah” diye konuştu.

(CK-SD-

