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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Elbise kabininde kenevir üretmişler

Elbise kabininde kenevir üretmişler

Operasyonda ele geçirilen malzemeler

( BALIKESİR )- Emniyetten kenevir operasyonu BALIKESİR

Alışveriş Hint Keneviri İnternet Sitesi Kapalı Alan Polis Ekipleri 


- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet sitelerinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği yapan sitelerin kargo hareketlerini takip ederek, kenevir yetiştirdiği iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yatak odasındaki elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler polis ekiplerine de şaşırttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; 2 adet internet sitesinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği adı altında büyük bir çoğunluğu kapalı alan yetiştiriciliğine hitap eden bitki yetiştirme düzenekleri, aparatları, gübreleri, gizli saklama materyalleri gibi çeşitli ürünlerin belli kategoriler altında satışının yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, internet sitelerinin kargo hareketleri incelediğinde daha önceden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma suçlarından işlem görmüş şahısların bu sitelerden alışveriş yaptığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda il merkezinde 4, Edremit'te 10, Bandırma'da 2, Gönen'de 1, Ayvalık'ta 4 ve Marmara ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 22 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 25 adreste yapılan aramalarda, 78 kök kenevir bitkisi, 254 gram esrar maddesi, bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış hint keneviri ve kenevir yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise yatak odasında bulunan elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler polis ekiplerini de şaşırttı. Operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. (TS-
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