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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elbise dolabına baca yaparak esrar maddesi ürettiler

Elbise dolabına baca yaparak esrar maddesi ürettiler

POLİS KAMERASI

Uyuşturucu İnternet Sitesi Kapalı Alan Gizli Bölme Polis Kamerası 

-EVDE BULUNAN DÜZENEK GÖRÜNTÜLERİ

( NEVŞEHİR )- Evde bulunan gizli bölme polis kamerasına yansıdı- Evinin gizli bölmesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Avanos ilçesinde evinde esrar maddesi elde etmek amacıyla kurduğu gizli düzenekle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda internet sitesinden illegal olarak kapalı alanlarda esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenilen O.Ç. ve O.G.’nin evlerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda O.G.’nin evinde yapılan aramada 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 12 adet dolu fişek, 1 adet esrar maddesi ayrıştırmaya yarar aparat ele geçirilirken O.Ç.’nin evinde ise 13 gram kurutulmuş esrar, iklimlendirme sistem aparatları ve saksı içerisinde bir kök kenevir ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından O.Ç.’nin evinde kurulan düzenek polis kamerasına yansırken O.G. ve O.Ç. gözaltına alındı. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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