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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığlı esnaf, yıkıma klarnetle eşlik etti

Elazığlı esnaf, yıkıma klarnetle eşlik etti

Yıkımlardan detay

Deprem Kamera Küçüklük 

-Cihan'ın yıkım esnasında klarnet çalması
-Evlerinin yıkılışını izleyen vatandaşlardan detay
-Röp.
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Deprem sonrası yıkımların aralıksız sürdüğü Elazığ’da, bir esnaf evlerinin yıkılışını izleyenler için klarnet çalarak eşlik etti. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8’lik deprem de Elazığ ve Malatya’da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 25 bin yapı ise hasar gördü. Depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkımları devam ettiği Elazığ’da bugün ilginç bir görüntü kameraya yansıdı. Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde bir binanın yıkımı esnasında bölgede esnaflık yapan Aslan Cihan klarnetiyle o anlara eşlik etti.O anlar hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Klarnetin Elazığ yöresine ait bir enstrüman olduğu için küçüklükten beri sevdiğini aktaran Aslan Cihan,”Dediğim gibi bu yöreye ait olduğu için daha bir duygu katsın diye yıkımların arkasında fon müzik yaptım. Vatandaşlarda yıkımlar devam ederken evlerini izliyorlardı. Hem de hem duygusal hem de onları mutlu etme anlamında bir katkıda bulunmak istedim” dedi.
(RY-HİV-
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