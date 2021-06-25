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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ELAZIĞ - Yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı

- Akbabanın bulunduğu yer - Kuşun çalıların altından çıkarılması - Akbabanın hayvan hastanesine götürülmesi - Kuşa bakımı yapılması - Maden Teknikeri Samet Sanaç'ın konuşması Elazığ 'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Alacakaya ilçesinde yaralı bulunan akbaba, tedavi altına alındı.Alacakaya ilçesinde maden sahası civarında maden teknikeri olarak görev yapan Samet Sanaç, AA muhabirine, operatör arkadaşı Bilal Taş ile çalışma yaptıkları sırada çalılıkların arasında bitkin ve yaralı bir akbaba bulduklarını söyledi.

Kanadından yaralanan akbabanın su ve yiyecek ihtiyacını karşıladıktan sonra Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim ettiklerini aktaran Sanaç, "İnşallah burada sağlığına kavuşacak." dedi.
Akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Hastane Muhabir Altın Bulduk Hayvan 

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