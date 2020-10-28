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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ ve Bingöl’de trafik kazaları kameraya yansıdı

- Elazığ ve Bingöl’de trafik kazaları kameraya yansıdı

Kaza anları

Çarpma Anı Trafik Kuralları Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali 

-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymamalarının sonucunu gözler önüne getirdi. Bingöl’de meydana gelen ve kameraya yansıyan kazaların ilkinde ara yoldan ana yola hızla çıkan bir hafif ticari aracın, otomobile çarpması saniye saniye görüntülere yansırken, yok böyle bir kaza dedirtti. İkinci kaza da ise kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan araçlar çarpıştı.Kentte kameraya yansıyan son kazada ise bir aracın kavşakta durmasının ardından hızla gelen otomobilin arkadan çarpması yer aldı. Elazığ’daki kazada ise ana yola çıkan otomobilin başka bir araca çarpma anı görüntüleri kameraya yansıdı. (HİV-Y)
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