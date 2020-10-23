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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Elazığ Valisi, iş talebinde bulunan genç adama sigarayı bıraktırdı

Elazığ Valisi, iş talebinde bulunan genç adama sigarayı bıraktırdı

Vali Yırık'ın iş isteyen genç adamla sigara bırakma muhabbeti

Muhabbet Sigara Paketi Sigara Irak 

-Genç adamın sigarayı bırakma sözü
-Valinin sigara paketini alıp tarih atması ve imzalatması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kendisinden iş isteyen bir kişiye “Sen sigarayı bırakacaksın, ben de iş konusunda üzerime düşeni yapacağım "diyerek hem sözünü hem paketini alıp bırakmasını sağladı. Vali Erkaya Yırık, Cuma namazını kent merkezinde Yeni Camii'de kıldı. Namaz çıkışı cami derneğine ait çay evinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yırık, sorun ve talepleri dinleyip, çözülmesi için ilgili kurumların müdürlerine talimat verdi. Çay ocağındaki sohbette karşısında oturan ve iş talebinde bulunan Selçuk Zengin isimli gencin cebindeki sigara paketini görüp isteyen Vali Yırık,"Sen sigarayı bırakacaksın, ben de iş konusunda üzerime düşeni yapacağım, ama sigarayı bırakacaksın söz mü "dedi.
Ardından Vali Yırık, paketin üzerine tarih ve sigarayı bırakma sözü yazısını yazarak tarih atıp iş isteyen şahıstan söz alıp imzalatarak sigarayı bırakmasını sağladı. Öte yandan sigarayı bıraktığını belirten Zengin'e yardımcı olunması için bilgilerinin valilik tarafından alındığı belirtildi.
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