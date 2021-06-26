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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: ”5 köy kısmen etkilendi”

Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması: ”5 köy kısmen etkilendi”

Depreme ilişkin görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Deprem Bild 


- Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, 5 köyün kısmen etkilendiğini, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “25.06.2021 günü saat 21.28’de,Bingöl’ün Kığı İlçesinde 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ Karakoçan İlçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan Köyleri kısmen etkilenmiş olup,herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır” denildi.
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