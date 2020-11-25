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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ELAZIĞ - Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ - Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Elazığ 'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.Yapılan uygulama kapsamında Elazığ - Diyarbakır kara yolu polis uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.Araçta bulunan T.D. ve U.E'nin üst aramalarında 65 gram metamfetamin ile 4 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Metamfetamin 

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