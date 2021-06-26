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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - Türk Kızılay gönüllüleri Bingöl'deki depremzedelerin yardımına koştu

ELAZIĞ - Türk Kızılay gönüllüleri Bingöl'deki depremzedelerin yardımına koştu

- Türk Kızılay Elazığ Şubesine bağlı ekiplerin bölgeye gelmesi - Ekiplerin kolunu inciten yaşlı kadına müdahalesi - Depremden etkilenen evlerin gezilmesi - Vatandaşlara battaniye verilmesiELAZIĞ (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Karakoçan ilçesinde etkilenen köylerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını Türk Kızılay ekipleri karşıladı.Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ 'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendi.Türk Kızılay Elazığ Şubesine bağlı ekiplerde depremden etkilenen köylere giderek depremzedelere battaniye, su, meyve suyu, kek gibi ikramlık malzeme dağıttı.
Gönüllüler, Kuşbayırı köyünde deprem esnasında korkup kaçarken düşerek kolunu inciten yaşlı kadınla da yakından ilgilendi.

Yaşlı Kadın Depremzede Deprem En Yaşlı Kadın 

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