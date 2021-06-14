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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - Toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu (2)

ELAZIĞ - Toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu (2)

- Elazığ 'da toptancı halinde ahşap ve plastik kasaların bulunduğu depo alanında yangın - Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi - Yanan depo alanı ile ahşap ve plastik kasalardan görüntü Elazığ 'da toptancı halinde çıkan yangın hasara neden olduELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Karşıyaka Mahallesi'ndeki Elazığ Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde ahşap ve plastik kasaların bulunduğu, depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Halde çalışan ve dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.Yangının etkili olduğu alandaki ahşap ve plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.

Polis Salar Bild Toptancı Hali Polis Ekipleri 

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