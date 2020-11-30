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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi

ELAZIĞ - Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi

- Fidanlardan görüntü - Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı İsmail Çolak'ın konuşması - Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyyüp Daşcan'n Taşkesen köyüne 500 fidan dikildiELAZIĞ (AA) - Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde köy kırsalına 500 fidan dikildi.Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başlattığı 500 fidan kampanyası kapsamında Kortik mevkisine 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Çolak, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, "Derneğimizin önüne koyduğu hedeflerinden birisi de yeşillendirme projesiydi. Bunun için sonbaharda 500 fidan diktik." dedi.

Sonbahar 

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