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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Elazığ sessizliğe büründü

Elazığ sessizliğe büründü

-boş cadde ve sokaklardan detay

Polis Hafta Sonu Bild Polis Ekipleri Trol 

--polis ekipleri denetim yapması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ’da cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü. Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar ilk saatten itibaren yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı.
Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.
(CK-HIV-
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