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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Elazığ sessizliğe büründü

Elazığ sessizliğe büründü

Polis ekiplerinin denetimlerinden detay

Hafta Sonu Bild Hayvan Sokak Hayvanları Trol 

-Boş Cadde ve sokaklardan detay
-Kapalı dükkan ve sokak hayvanlarından detay
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar ilk saatten itibaren yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı.
Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Öteyandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.
(RY-HİV-
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