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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ELAZIĞ - Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

- Kaza yeri - Devrilen kepçeden görüntü - Ekiplerin devrilen kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden sürücüyü çıkarmaya çalışması Elazığ 'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybettiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Palu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.Palu - Arıcak kara yolunda Kadir Kaya'nın kullandığı kepçe, Bahçeler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, kepçenin altından çıkardıkları Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaya'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazanın iş makinesinin freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Jandarma İş Makinesi Cenaze 

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