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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ELAZIĞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

ELAZIĞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu



- Elazığ 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Programa katılanlar - Vali Erkaya Yırık'ın çocuklara ve gençlere, bayrak ve şapka hediye etmesi - Bağımsızlık meşalesini temsilen meşaleler yakılması - İstiklal Marşı'nın okunması - Mehteran takımının konseriELAZIĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Elazığ 'da, Gençlik Merkezindeki sentetik sahada düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, çocuklara ve gençlere Türk bayrağı ve şapka hediye etti.Daha sonra Vali Yırık'ın yaktığı gençlik meşalesini teslim alan milli boksör Gizem Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesini temsilen alanda hazırlanan diğer meşaleleri yaktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Boksör Sentetik Bağımsızlık Mehteran Takımı Milli Boksör 

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