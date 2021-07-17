ELAZIĞ - Rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

- Sağlık ekiplerinin olay yerine gitmesi - Helikopterin gelişi - Hastanın alınmasıRahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Kovancılar ilçesinde arazide hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.İlçede çobanlık yapan Sami Aydemir (60), Yukarı Demirci köyünde arazide hayvan otlattığı sırada rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayeti olan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumunu bildirdi.Sağlık ekipleri yol şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Aydemir'in bulunduğu dağlık alana 3 saat yürüyerek ulaştı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Aydemir için bölgeye ambulans helikopter istendi.Aydemir, bölgeye gönderilen ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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