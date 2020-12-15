ELAZIĞ - Pazarda HES kodu denetimi

- Polis ekiplerinin pazara gelenle HES kodu sorgulaması yapması - Ekiplerin esnafları denetlemesi Elazığ 'da HES kodu denetimiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, kurulan halk pazarında esnaf ve pazara gelen vatandaşlara HES kodu denetimi yapıldı.Salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürdürülüyor.Denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazar girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu uygulaması yapıtı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı. Elazığ Belediyesi zabıta ekipler de pazar içinde gezerek denetim gerçekleştirdi.Ekipler, Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyararak uyulması gereken kuralları hatırlattı.
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