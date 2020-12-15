Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - Pazarda HES kodu denetimi

ELAZIĞ - Pazarda HES kodu denetimi

- Polis ekiplerinin pazara gelenle HES kodu sorgulaması yapması - Ekiplerin esnafları denetlemesi Elazığ 'da HES kodu denetimiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, kurulan halk pazarında esnaf ve pazara gelen vatandaşlara HES kodu denetimi yapıldı.Salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürdürülüyor.Denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazar girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu uygulaması yapıtı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı. Elazığ Belediyesi zabıta ekipler de pazar içinde gezerek denetim gerçekleştirdi.Ekipler, Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyararak uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Zabıta Halk Pazarı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement