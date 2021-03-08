ELAZIĞ - Otomobil gübre yüklü traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
- Kaza yeri - Traktör römorkundan yere saçılan gübre çuvalları Elazığ 'da otomobil gübre yüklü traktör römorkuna çarptı: 4 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da otomobilin gübre yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mazlum Akkoç idaresindeki 23 HF 366 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı'nda Yusuf Koyun'un kullandığı 23 ABY 705 plakalı traktörün gübre yüklü römorkuna arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkoç ile araçlarda bulunan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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