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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ OSB'de bir fabrikada yangın çıktı

Elazığ OSB'de bir fabrikada yangın çıktı

Yangın drone

Jandarma İtfaiye Aracı Yangın Geri Dönüşüm Yangına Müdahale 

-Genel ve detay

( ELAZIĞ -DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşün tesisinde yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB’nin 9. Kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm testisinde çıktı. Alevlere teslim olan tesis, çalışanlarının haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi.Bölgeye ulaşan 8 itfaiye aracı ile diğer ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Yangının büyüklüğü ise drone ile havadan görüntülendi. Öteyandan sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede görev aldı.
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