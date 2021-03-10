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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ELAZIĞ - Miraç Kandili idrak edildi

ELAZIĞ - Miraç Kandili idrak edildi

- Elazığ 'da Yeni Cami'de düzenlenen Miraç Kandili programı - Kur'an - ı Kerim okunması ve dualar edilmesi Elazığ 'da Miraç Kandili idrak edildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Yeni Cami'deki programda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar sosyal mesafeli saf tutarak ellerini dua için semaya açtı.Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, duaların edildiği gecede vatandaşlar Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

Koronavirüs Atmosfer 

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