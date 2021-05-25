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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı

ELAZIĞ - Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı

- Öldürülen 8 yavru köpekten görüntülerKeban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde, 8 köpek yavrusunun silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayvanseverliği ile bilinen ilçede görmek isteyemeyecekleri bir olayla karşılaştıklarını belirtti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 8 köpek yavrusunun öldürüldüğünün tespit edildiğini aktaran Akbulut, "Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir." ifadesini kullanıldı.

Sosyal Medya Yavru Köpek Köpek Köpek Yavrusu Hayvan 

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