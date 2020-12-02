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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ELAZIĞ - Kara yolunda obruk oluştu

ELAZIĞ - Kara yolunda obruk oluştu

- Karayolundan görüntü - Oluşan obruk ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu. Elazığ - Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D - 260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu tespit etti.Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.Karayolları ekiplerinin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.

Güvenlik Güçleri Bild Trol 

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