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Elazığ’ın son semer ve palan ustası teknolojiye direniyor
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’ın son semer ve palan ustası teknolojiye direniyor

Elazığ’ın son semer ve palan ustası teknolojiye direniyor

Semerci dükkanından detay

Esnaf Teknoloji Araç Sayısı Leman Irak 

-Semer ustası semer yaparken detay
-Semer ustasından röportaj
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 40 yıldır semercilik ve palancılıkla uğraşan, mesleğinin kentteki son temsilcisi olan Metin Daldul, teknolojinin gelişmesi ve yanında çalıştıracak çırak bulamaması nedeni ile semerciliğin son demlerini yaşadığını söyledi.

Eskiden daha çok yük taşımacılığında kullanılan eşek ve katırların yerini traktör, pikap ve kamyon gibi araçların almasıyla semercilik mesleği yok olmaya yüz tuttu. Elazığ'da esnaflık yapan Metin Daldul, 40 senedir dede mesleği olan semercilik ve palancılık işini devam ettiriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte mesleklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Metin usta, eleman bulamadıkları için usta yetiştiremediklerini kaydetti.
Türkiye genelinde semer ve palancılık ustalarının sayısının azaldığına dikkat çeken Metin usta, kentte bu mesleğin kendisiyle birlikte yok olacağını belirtti.
"Bu meslek benimle birlikte Elazığ’da ölecek" Köylerde araç sayısının artmasıyla mesleklerinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Metin Dalbul, "1981’den beri pallancılık işiyle uğraşıyorum. Dede mesleğini devam ettiriyorum. Ben başladığım zaman yaklaşık 12 tane palancılıkla uğraşan esnaf vardı. Şuan da Elazığ’da yapan bir tek ben kaldım. Benden sonra da bu iş bitecek çünkü rağbet yok. Bunun en büyük sebebiyse köylerde arabaların fazlalaşması, bu meslek benimle birlikte Elazığ’da ölecek. Bu meslek Türkiye’de de çok nadir kaldı, toplasan 5-6 kişiyi geçmez. Yetişen elaman da yok” dedi.
"Mesleğin ölmemesini istiyorum" Mesleğin yaşatılması gerektiğini dile getiren Dalbul, "Ölmemesini istiyorum fakat yapacak bir şey yok. Rağbet olmadığı için bu mesleğin de sonu geldi. Yılın altı ayı satış yok, sadece kalan diğer altı ay satış var. Bu işin ayakta kalabilmesi için devletin biraz destek sağlaması lazım. Elazığ’da bir tek ben yapıyorum bu işi, başka yapan kalmadı. Dediğim gibi ben 1981’de başladığımda palancılık yapan yaklaşık 12 tane esnaf vardı fakat şuanda kalmadı” diye konuştu.
(CK-YRT-
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