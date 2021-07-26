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Elazığ’ın incisi Hazar Gölü'nde korkutan martı ölümleri
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’ın incisi Hazar Gölü'nde korkutan martı ölümleri

Elazığ’ın incisi Hazar Gölü'nde korkutan martı ölümleri

Telef olan martılardan görüntü

Kuş Cenneti Cennet Kamera Gesi Cep Telefonu 

-Hazar Gölünün görüntüsü
-Hareketsiz duran kuşlar
-Detay görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bulunan Hazar Gölü'nde onlarca martının bir anda ölmesi ve bazılarının da hareketsiz kalması paniğe neden oldu. Hazar Gölü yakınında bulunan Gezin bölgesinde martı ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Çevrede bulunan halkın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde martıların sebepsiz yere öldükleri, bazılarının da hareketsiz bir şekilde durduğu görülüyor. Martıların neden öldüğü henüz bilinmezken, bölgenin kuş cenneti olan Hazar Gölünde vatandaşlar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.


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