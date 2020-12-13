ELAZIĞ - İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması Elazığ 'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Reşat İmrek idaresindeki 34 Y 4245 otomobille Muhammet Aydın yönetimindeki 34 ACH 854 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi'nde çarpıştı.Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım