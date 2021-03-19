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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ELAZIĞ - Helikopter kazasında şehit olan askerler için fidan dikildi

ELAZIĞ - Helikopter kazasında şehit olan askerler için fidan dikildi

- Fidan dikimi - Dikilen fidanlardan görüntüler - İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması - Fidan dikimine katılan öğrencilerden Zehra Demirkıran'nın konuşması Elazığ 'da helikopter kazasında şehit olan askerler için fidan dikildiELAZIĞ (AA) - Bitlis'te 4 Mart'ta kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları için Elazığ 'da fidan dikildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yardımeli Derneği iş birliğinde kent genelinde 63 okulda 1008 fidan toprakla buluşturuldu.Bu kapsamda helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları için Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesinde dikilen fidanlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı açıklamada, her zaman Elazığ ve çevresini ağaçlandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan birini de bugün Çubukbey Anadolu Lisesinde, helikopter kazasında şehit olan başta Osman Paşamız olmak üzere şehitlerimiz anısına oluşturduğumuz bir alanda gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrenci, öğretmen ve toplumda doğa bilincini ve fidan dikim ruhunu uyandırmak." diye konuştu.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Zehra Demirkıran da fidan dikmenin önemine işaret ederek, "Bugün şehitlerimiz anısına fidanlar dikildi. Kıyametin kopacağını bilsek bile fidanlarımızı dikelim. Vereceğimiz bir yaşam onlar için çok değerli." dedi.
Etkinliğe, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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