Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ELAZIĞ - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

ELAZIĞ - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

- Tesise tankerlerin girmesi - Yanan geri dönüşüm tesisinden görüntüler - Tesisten yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesi - İtfaiye araçlarının görüntüsü Elazığ 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangın Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı