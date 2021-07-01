ELAZIĞ - Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
- Tesise tankerlerin girmesi - Yanan geri dönüşüm tesisinden görüntüler - Tesisten yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesi - İtfaiye araçlarının görüntüsü Elazığ 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.
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