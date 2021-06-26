ELAZIĞ - Eda hemşire hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü katılıyor
- Hastane koridoru genel görüntü - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Eda Meral'in gelişi - Meral'ın hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü katılması - Meral'ın Kovid - 19 aşısı yapması - Meral'in konuşması - Meral'ın Kovid - 19 aşısı yapmasıEda hemşire hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü katılıyor - Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyadan teşekkür ettiği hemşire Eda Meral: - "Bir an önce virüsten kurtulalım diye hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Tek dileğimiz salgını bir an önce atlatmak, bundan kurtulmak ve eski günlerimize dönmek"ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı aşılama çalışmalarındaki fedakarlığından ötürü sosyal medyadan teşekkür ettiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Eda Meral, hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü destek veriyor.Hastanenin göğüs, kalp ve damar cerrahi servisinde görev yapan iki çocuk annesi Meral, Kovid - 19 ile mücadeleye destek olmak için asıl görevinin yanında aşılama çalışmalarına da gönüllü katılıyor.Yakın zamanda pankreasındaki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ve tedavi süreci devam etmesine rağmen görevinin başında olan Meral, salgının bir an önce sona ermesi için tüm sağlık çalışanları gibi canla başla çalışıyor.Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Salgın nedeniyle herkesin sevdikleriyle aralarına mesafe koymak zorunda kaldığını ifade eden Meral, "Kesinlikle aşımızı yaptıralım, askeri okulda okuyan oğlumu bir yıldır salgın nedeniyle göremiyorum. Bu aşılama biterse inşallah çocuğuma kavuşacağım, o yüzden herkes aşısını yaptırsın." dedi. Meral, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.Yakın zamanda pankreasındaki tümör nedeniyle ameliyat geçirdiğini ve tedavi sürecinin devam etmesine rağmen görevinin başında olduğunu anlatan Meral, sözlerini şöyle sürdürdü:"23 yıldır hemşire olarak çalışıyorum, göğüs, kalp, damar cerrahi servisi sorumlusuyum, aynı zamanda aşı çalışmalarında arkadaşlarıma yardım ediyorum. Ocak ayından beri hepimiz özveriyle aşılarımızı yapıyoruz, işimi çok seviyorum. Bir an önce virüsten kurtulalım diye hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Tek dileğimiz salgını bir an önce atlatmak, bundan kurtulmak ve eski günlerimize dönmek."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanedeki özverili çalışmalarından dolayı kendisine sosyal medya hesabından teşekkür ettiğini dile getiren Meral, bunun kendisini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını kaydetti.
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