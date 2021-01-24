Elazığ depreminde hayatını kaybedenler kabri başında anıldı

-Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesi

-Hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarından detay

-Dr. İbrahim Altan röp.

-Genel ve detaylar



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, kabri başında anıldı. 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler Türk Kızılayı tarafından unutulmadı. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve gönüllüler, ilk olarak Gezin köyünde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanında hayatını kaybeden ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenilen Miraç Dişli (13) ile annesi Pınar Dişli’nin (41) kabrine gitti. Ardından Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Sitesinde hayatını kaybeden Anne Fatma Yıldız(31) ve oğlu Doruk Abbas ‘ın (2) kabrini ziyaret eden Kızılay ekibi, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan kabir ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, “ Bugün 24 Ocak 2021 ve bundan tam bir yıl önce Elazığ’da büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem hem Elazığ hem Malatya hem Diyarbakır ve Adıyaman’ın bazı ilçelerini etkiledi. Bu depremde 41 kardeşimiz canını kaybetti. Allah, onların hepsine gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Temennimiz, duamız ve beklentimiz depremlerden ibret alınması ve hem yaşanacak yerlerimizin korunaklı hale getirilmesi hem insanlarımızın daha duyarlı olması, hassasiyet göstermesi gerekir. Biz de bugün burada Elazığ’da hayatını kaybeden bazı kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ettik” dedi.

(RY-HIV-



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