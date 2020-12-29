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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Elazığ depremi Diyarbakır'da da hissedildi, yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ depremi Diyarbakır'da da hissedildi, yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntüsü

Deprem Kamera Kaçış Deprem Anı 

-Vatandaşların kaçışı
-Genel görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Diyarbakır'da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da korku ve paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında paniğe kapılan vatandaşların hızla iş yeri ve sokak arasını terk ettiği görüldü.
(SI-YRT
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