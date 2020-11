Elazığ'dan İzmir'e yürekleri ısıtan depremzede kardeşliği

-Kitap ve defterlere not yazmaları

-Çocukların topladıkları kıyafetleri kolilere doldurması

-Konteyner kentte kalan çocuklardan detay

-Çocukların hep bir ağızdan İzmir'e destek mesajı vermesi

-Çocukların konteyner alanında eğitim almsından detay

-Konteyner girişinden ve içinden detay

-Sırasıyla çocuklardan ve aileler ile röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )- Elazığ'da geçici barınma merkezlerindeki konteyner evlerde kalan depremzede çocuklar, İzmir için koli koli yardım topladı ELAZIĞ



- Elazığ’da depremi yaşayan ve konteyner kentlerde aileleri ile kalan çocuklar, kendi çabalarıyla İzmir’deki akranlarına için kıyafet, kırtasiye, oyuncak olmak üzere kolilerce yardım topladı. 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası yaklaşık bin 700 aile Elazığ'da 4 farklı noktada kurulan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezinde hayatlarını devletin sunduğu tüm imkanlar sayesinde sürdürüyor. Depremzede ailelere her türlü desteğin verildiği kentte çocuklar örnek bir davranış gösterdi. Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan çocuklar 30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde etkilenen akranlarına unutmayarak anlamlı bir destekte bulundu. Yaşları 6 ile 10 arasında olan bir grup çocuk, Elazığ depreminde kendilerine verilen fazla kıyafet, kırtasiye, oyuncak olmak üzere 10 kolilik yardım topladı. Çocuklar topladıkları bu malzemeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde konteyner kent alanında açılan Psikisosyal Destek Bürosuna İzmir’e gönderilmek üzere teslim etti. Miniklerin bu davranışı yürekleri ısıtırken, aileleri tarafından ise takdir topladı. Minikler ise depremde kendilerine gelen yardımı karşılıksız bırakmak istemediklerin belirterek en kısa zamanda topladıkları malzemeleri İzmir’e ulaşacağını belirtti.

“Her şeyimizi onlara gönderiyoruz” Nenesi ile birlikte konteyner kentte yaşayan Ayaz Ağırman, kullanmadığı kitap ve defterleri gönderdiğini belirterek, “Elazığ’da deprem olduktan sonra buraya taşındık. Bizim burada Psikososyal Destek Büroları var. Oraya gidip kitap okuyoruz, eğleniyoruz. Gerekli destekleri veriyorlar, teşekkür ederiz. Ondan sonra İzmir’de de deprem yaşandı. Onlar için de çok üzüldük ve fazla olan kitap, kalem ve her şeyimizi onlara gönderiyoruz. İnşallah onlar o acıyı unuturlar, umarım mutlu olurlar ve gerekli desteği alırlar” dedi.

“İyiliklerini karşılıksız bırakmıyoruz ve onların yanındayız” Elazığ depreminden sonra kendilerine bir çok malzeme geldiğini ve gelen iyiliği karşılıksız bırakmak istemediklerini dile getiren 10 yaşındaki Dilan Bulut ise “ Elazığ’da deprem olduğunda onlar bize kullanmadıkları malzemelerini bizlere göndermişlerdi. Biz de onlara göndermek istiyoruz. İhtiyacım olmayan ve kullanmadığım eşyaları onlara göndermek istiyorum. Defterler, kitaplar var. Onların içine de ‘İyi Günlerde Okumanız Dileğiyle’ notları yazdım. Onlar okudukça bizi hatırlamalarını istiyoruz ve onlara sevdiğimizi anlamalarını istiyoruz. Onlar bizim yaşadığımızın aynısını yaşıyorlar. Onlar bizlere gönderdiler, biz de onlara gönderiyoruz. İyiliklerini karşılıksız bırakmıyoruz ve onların yanındayız” ifadelerini kullandı. “10 koliye yakın eşyayı yakın zamanda göndereceğiz” Arkadaşları ile aldıkları karar doğrultusunda çok sayıda yardım malzemesi topladıklarını aktaran Aysima Bahşi'de “Burada da deprem oldu ve ailemle beraber konteynere yerleştik. İzmir’de de aynı şiddette bir deprem oldu. Biz de arkadaşlarla oraya yardım göndereceğiz diye bir karar aldık. Oyuncak, kıyafet, erzak ve okul malzemeleri topladık. Topladıklarımızı da kolilere yerleştirdik. 10 koliye yakın eşyayı yakın zamanda göndereceğiz” diye konuştu.

Çocukların yardım toplamasına şahit olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Vildan Demirtaş, “Bizim çocuklarımız İzmir’de deprem olduğu gün erzak, giyecek ve battaniye topladılar. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bizim durumumuzu anlayarak diğer kardeşlerine de yardım etmek istediler. Biz buna çok seviniyoruz ve 10 koli yardım topladılar” dedi.





loading...