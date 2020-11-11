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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ’dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu

- Elazığ’dan Azerbaycan için bin araçlık zafer konvoyu

Araçların bayraklarla süslemesi, hazırlanması ve toplanması

Sürgün Basın Açıklaması Uttu 

-Konvoyun şehir turu yapması
-Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırılması
-Cadde üzerinde bulunan vatandaşları meşaleler yakması
-Dev Azerbaycan bayrağından detay
-MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver'in açıklaması vermesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Azerbaycan’ın Karabağ kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgali altından kurtarılmasının ardından yaklaşık bin araçla zafer konvoyu düzenlendi.
Elazığ’da MHP tarafından Azerbaycan’ın Karabağ kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinin altından kurtarılması sonrası zafer konvoyu düzenlendi.
Yaklaşık bin araçlık konvoy Malatya Caddesi Misland Kavşağından başladı.
Etkinliğe katılanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattığı araçlarıyla Zübeyda Hanım, Vali Fahri Bey, Gazi ve Malatya caddelerinde korna eşliğinde gezdi. Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar ise dev Azerbaycan ve Türk bayrakları ile meşaleler yakarak zafer konvoyuna destek verdi. Etkinlik, Öğretmenevi önünde yapılan basın açıklaması ile son buldu. Konvoy sonrası açıklama yapan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, “ Sözde devlet olan Ermeni kimliğinin Sovyetler Birliğinin dağılmasından uydurduğu Ermeni devletinin 28 yıldır esaret altında tuttuğu Müslüman Türk beldesinin özgürlüğe kavuşması, işgalden azat olması dolayısıyla bir aradayız. Anadolu’nun yıkılmaz, sarsılmaz kalesinden Can Elazığ’dan Can Azerbaycan’a selam olsun. Selam olsun, Azerbaycan’ın muzaffer ordusuna, onun başkumandanına. Haklı olarak gururluyuz. Alnımızı ak, başımızı dik edenlere selam olsun. Gururluyuz çünkü Ermeniler 28 yıl boyunca işgal ettikleri Müslüman Türk beldesi Dağlık Karabağ’dan kovulmuş, Hocalı’da katledilen binlerce Türk’ün, Dağlık Karabağ’dan sürgün edilen yüz binlerce Türk’ün intikamı alınmıştır, Hamdolsun. Selam olsun, Türk’ün şanlı bayrağını Dağlık Karabağ’a asanlara ve kardeş Azerbaycan’ın kahraman neferlerine” dedi.
(RY-HİV-
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