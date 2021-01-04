Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

- Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Kaza Yeri

Hastane Kimlik Tespiti Ticari Araç Direksiyon 

-Yaralılar
-Cenaze

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.Araçlarda sıkışan itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken bir acı haber daha geldi.Fırat Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan yaralı bir kadın da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4 olurken, hayatını kaybedenlerden 2’sinin kadın, 2’sininde erkek olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlik tespiti ile diğer 2 yaralının da tedavisinin sürdüğü kaydedildi. (CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı