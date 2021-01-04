- Elazığ’daki feci kaza,ölü sayısı 3’e yükseldi

-Cenazelerden birinin kaldırılması

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazada ölenlerin sayısı 3’e yükselirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öteyan ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(CK-HİV-



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