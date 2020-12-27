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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi

Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi

Avizelerin sallanması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Deprem 


- Elazığ’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi. Elazığ’da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt’ten de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeni ile evlerdeki avizeler sallandı.
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