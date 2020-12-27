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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Elazığ’daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

Sallanan avize

Deprem 

-Cadde ve sokaklardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Elazığ’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’dan da hissedildi. Elazığ’da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi. Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.
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