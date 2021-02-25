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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Elazığ’daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

-olay yeri detay

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

--polis ekipleri ve araçları detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, şüphelilerden biri bıçakla İ.A.’yı yaralayarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken kaçan şüphelinin de yakalaması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RY-CK-
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