Elazığ'daki 5.3 büyüklüğündeki deprem

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( ELAZIĞ -4) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremden sonra yaşanan panik havası geçmeye başlarken, vatandaşlar yaşadıklarını anlattı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar eve girmeye korktuklarını belirtti.

Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Ömer Cengiz, “Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah, beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti yalnız bizi çok korkuttu” dedi.





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