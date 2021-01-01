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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi

Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi

- bebeklerden detay

Bebek Hastane Normal Doğum Yeni Yıl 

--aileden detay
--protokolün hediye vermesi, altın takması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Hamza ve Batuhan Eymen dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı. 2021 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Gökhan ve Elmas Çetin çiftinin 2’inci erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Hamza ismi verildi.
Hamza normal doğum ile 3 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yine hastanede Birgül ve Mahmut Aslan çiftinin ilk çocukları olarak 3 kilogram dünyaya gelen bebeğe ise Batuhan Eymen ismi konuldu. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.
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