Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da yıldırım yangına neden oldu

Elazığ’da yıldırım yangına neden oldu

Yangın çıkan alandan detay

İlk Müdahale Yıldırım Düştü Elektronik Eşya Yıldırım Düşmesi Yangına Müdahale 

-Yangından ve dumandan detay
-Ekiplerin ve köylülerin yangına müdahale etmesi
-Köy sakinleri ile röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Keban ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, ilçeye bağlı Denizli köyü Yahyalı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezradan 500 metre uzaklıkta bulunan dağlık bir alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında yaklaşık 15 dönüm arazi yandı. Dumanların görülmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Köylüler de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ ve Keban Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Vatandaşlar ise şiddetli yıldırım sonucu evlerindeki elektronik eşyaların zarar gördüğünü belirtti.
Köy sakinlerinden Mahmut Ertürk, “Gök gürleyip şimşek çakınca hem televizyon, buzdolapları gitti hem de buraya yıldırım düştü. Sağ olsun Keban Belediyesi ile Elazığ Belediyesini aradık. İtfaiye ekipleri geldiler yangına müdahale ettiler” dedi.

İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement