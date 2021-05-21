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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları güzel manzara oluşturdu

Elazığ'da yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları güzel manzara oluşturdu

- Elazığ 'da ilkbaharla yeşile bürünen buğday ve arpa tarlaları - Kentte tarihi Harput Mahallesi, merkeze bağlı Ürünveren ve Koruk köylerindeki buğday ve arpa tarlalarının oluşturduğu manzaraELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da ilkbaharın gelişiyle buğday ve arpa tarlaları yeşile büründü.Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı kentte 700 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılıyor.Kentin farklı bölgelerinde, dağların arasındaki ovalarda yer alan buğday ve arpa tarlalarının ilkbaharda oluşturduğu yeşil örtü, doğanın renkleri ile kartpostallık manzara oluşturuyor.Tarihi Harput Mahallesi ile Ürünveren ve Koruk köylerinde yeşilin ve sarının farklı tonlarına bürünen buğday tarlalarının oluşturduğu manzara AA objektifine yansıdı.Yeni tip koronavirüs ( Kovid - 19) tedbirleri kapsamında izole rota tercih eden doğaseverler, bu güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Koronavirüs Şili Hayvancılık Objektif Hayvan 

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