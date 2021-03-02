Elazığ’da yeni normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi

-Vatandaşların çay ocaklarına girişi

-Çayların demlenmesi ve bardaklara doldurulması

-Bardakların doldurulması ve servislerin yapılması

-Vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre oturması

-Sırasıyla işletme sahipleri ve vatandaşlar ile röp



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Ülke genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Elazığ’da da yeni kararların ardından kentte çok sayıda bulunan çay ocakları da kapılarını sabahın erken saatlerinde açtı, çaylar demlenip servisler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni normalleşme sürecine Elazığ'da da geçildi. Orta risk grubunda bulunan kentte yoğun olarak bulunan çay ocakları da sabahın erken saatlerinde kapılarını açtı. Bir çok iş yeri gibi müşterilerini ağırlayan çay ocaklarında ilk temizlikler yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen çay ocaklarına vatandaşlar işe gitmeden önce çaylarını içip simitle kahvaltılarını yaptı. Dün akşam alınan kararları yakından takip ettiklerini belirten çay ocağı işletmecisi Abdullah Doğrusözlü, “ Dün bir karar aldılar, çok güzel oldu. Bizler de haberi aldıktan sonra sabah gelip dükkanımız açtık temizlik yaptık. Alınan kararlara göre mesafeli olacağız. Böyle daha güzel oldu, inşallah böyle devam eder. İnşallah, hastalık da biter ve bundan kurtuluruz” dedi.

Uzun bir aradan sonra dükkanlarını açmanın memnun edici olduğunu dile getiren işletmecilerden Nusret Algün, “ Pandemiden dolayı devletimizden Allah razı olsun bazı desteklerde bulundu ve biz de faydalandık. Kararın alınması tabi ki iyi oldu ama milletimiz pandemi yokmuş gibi yine de maskesiz dolaşıp dışarıda kalabalık oluşturuyor. Biz de tedbirlere elimizden geldiğince uyuyoruz. Yanyana oturtmuyoruz” diye konuştu.

Çay ocağına gelen vatandaşlardan Yılmaz Kılıç ise“ Allah, ülkemize zeval vermesin bu üç ayların yüzü suyu hürmetine hastalıkları bertaraf etsin. Bu günlerimize şükür. Bu hastalıktan dolayı esnaflarımız uzun bir zamandır mağdur oldu. Allah, cümlesinin yardımcısı olsun. Kısmen de olsa esnaflarımıza yardımcı olundu. Cumhurbaşkanımız kararından esnaflar dükkanlarını açtıktan sonra yüzde elli olmasından da memnunuz. Allah, cümlesine hayırlı kazançlar nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Murat Sertatlı da “ İnşallah, şu normalleşme sürecinde olay pozitif, Covid-19 negatif olur ve vaka sayılarımız düşer. Doğu veya batı bölgeleri olsun, her insan çay içmeyi ve belli arkadaşlarıyla oturup sosyal muhabbet yapmayı özlemiştir. Bu yönden insanların kendilerini psikolojik olarak iyi hissedeceklerini düşünüyorum. Tabi ki karar iyi olmuştur. Mesafesiz oturmamak lazım ve buna dikkat etmek lazım” dedi.

(RY-HİV-



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