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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Elazığ’da yaşından fazla suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

- Elazığ’da yaşından fazla suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Polis Bild Akalan Kamera Hırsız 

-Adliye detay
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 3 ayrı araçtan 16 bin 500 TL’lik hırsızlık yapan ve 34 suç kaydı bulunan 28 yaşındaki şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde malzeme bulunan 3 araçta hırsızlık meydana geldi. Şüpheli, araçta bulunan matkap,sprial kesici, çay ve bulaşık makinesi, radyo ve çadır gibi piyasa değeri 16 bin 500 TL olan malzeme çaldı. Hırsızlığı fark eden mal sahipleri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin hırsızlıkları gece 03.00’da gerçekleştirdiği tespit edilerek güvenlik kameraları tek tek izlendi. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, şüphelinin daha önce 13’ü hırsızlıktan toplam 34 suç kaydı bulunan E.Y. olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede adresinde yakalanarak gözaltına alındı. 28 yaşında olan şüpheli E.Y. emniyette ifadesi alınmasının ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. (RY-HİV-Y)
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