Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

itfaiye ekiplerinin yanan eve müdahale etmesi

Yangın Paniği Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışması
-sağlık ekiplerinin dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etmesi
-olay yerinden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Hayat Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın söndürdü. Yangında 3 kişi ise karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenenlere olay yerine sevk edilen ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-CK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement