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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ'da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi

- Elazığ'da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi

-ekiplerin kurtarma çalışması

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

--yangın ve duman detay
--evin yanmış hali detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Fırat Üniversitesi Kampüsünde yer alan 5 katlı lojmanlardan birinin 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede ve binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenleri itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. (CK-HİV-Y)
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