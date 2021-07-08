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Elazığ’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

dumandan etkilenen karı ve kocanın ambulansta tedavi edilmesi

Hastane Yangın Altın Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin evde çıkan yangına müdahale etmesi
-itfaiye ve ambulans ekiplerinden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı, dumandan etkilenen evli çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Yeni Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi Mehmet D. durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen karı ve koca, itfaiye personellerinin yardımıyla dışarıda hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedbir amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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