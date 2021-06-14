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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da yangın: 2 araç küle döndü 1 ev kullanılamaz hale geldi

yangından detay (çep telefonu)

Jandarma Bild 

-yangın sonrasındaki küle dönen araçlar ve zarar gören ev fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir köyde çıkan yangında 2 araç küle döndü, 1 ev ise kullanılamaz hale geldi. Olay, Alacakaya İlçesinin Gürçubuk Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.20 sıralarından garaj içerisinde bulunan park halindeki araçta, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ve rüzgarın etkisiyle yangın, çevrede bulunan başka bir araca ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının çabalarıyla yangın bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 otomobil ile bir ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.
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