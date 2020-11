Elazığ'da vali pazara gitti, gülümseten diyaloglar çıktı

-Vali Yırık ile pazar esnafı ve vatandaşlar ile muhabbet etmesi ve gerekli uyarıları yapması

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, korona virüs (Covid-19) bilgilendirme çalışmaları kapsamında pazara gitti, ortaya gülümseten ve samimi diyaloglar çıktı. Covid-19'da arzu edilen iyileştirmeyi henüz gerçekleştiremediklerine değinen Vali Yırık, vatandaşları da "Canlarımız yanmasın" diyerek uyardı.



- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, korona virüs (Covid-19) bilgilendirme çalışmaları kapsamında pazara gitti, ortaya gülümseten ve samimi diyaloglar çıktı. Covid-19'da arzu edilen iyileştirmeyi henüz gerçekleştiremediklerine değinen Vali Yırık, vatandaşları da "Canlarımız yanmasın" diyerek uyardı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 denetimleri haftanın her günü sahada görevlendirilen ekipler tarafından yapılıyor. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla devam eden denetimlerin bugün ki kısmına Vali Erkaya Yırık da katıldı.

Sanayi Mahallesi'nde semt pazarına giren Vali Yırık, maske, mesafe ve hijyen konusundaki bilgilendirme çalışmaları kapsamında uyarıda bulundu. Pazarda istek ve talepleri de dinleyen Vali Yırık’ın geçtiğimiz haftalarda bir kadınla randevu diyaloğunun aynısını pazar esnafına latife yaparak söylemesi üzerine aynı şekilde aldığı ‘bugün gelemem’ cevabı herkesi güldürdü. 30 yıldır esnaflık yaptığını ve şimdiye kadar hiçbir valinin pazara gelmediğini aktaran esnaflarından Oktay Aşan’a Vali Yırık, “Ben çantamı alıp pazara gelmek isterim ama herkes tanıyor, imkanım yok” dedi.

Daha sonra Aşan’ın ‘Sizi en kısa zamanda ziyaret edeceğim’ demesi üzerine vali ‘Bugün 14:30’da gelebilir misiniz’ sorusunu sordu. ‘Bugün gelemem’ cevabı alan vali Yırık'ın ‘Ben sana latife yapıyorum’ demesi herkesi kahkahaya boğdu. Ayrıca pazarda alışveriş yapan eşi vefat eden ve çocukları sanayide çalışan Gönül Teyze ile muhabbet eden Vali Yırık, pazar torbalarını arabaya kendi elleriyle bırakarak evine kadar yardımcı olunması talimatını verdi. Pazarda gülümseten ve samimi diyalogların ortaya çıktığı uygulamada Vali Covid-19 konusunda ise "Canlarımız yanmasın" diyerek uyardı. “Maalesef arzu ettiğimiz iyileştirmeyi henüz gerçekleştiremedik” Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Vali Yırık vatandaşların alınan tedbirlere çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Salgının başladığı günden itibaren tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Geldiğimiz bu noktada salgının zaman zaman pik yaptığını gördük. Bugünlerde salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nispi bir artış seyrettiğine şahit oluyoruz. Her ne kadar tedbirleri alıyoruz, almaya çalışıyoruz ve denetimler yapıyoruz desek de maalesef arzu ettiğimiz iyileştirmeyi henüz gerçekleştiremedik. Bunda etkili olan elbette ki denetimlerin eksikliği ya da zayıflığı değil muhtemelen tüm geneli etkileyen böyle bir sıkıntının, müşterek bir konunun her vatandaşımız tarafından aynı şekilde duyarlıkla takip edilemediği gerçeği ile ilintili olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle özellikle caddeler, sokaklar, bulvarlar, Pazar yerleri, vatandaşlarımızın sosyal hayatının yoğunlaştığı alanlarda vatandaşlarımıza tekrar onun üzerine yapmış olduğumuz gibi bugün de bilinçlendirme ve rehberlik çalışması yapıyoruz” dedi.

“Canlarımız yanmasın” Sayıyı azaltmanın mutlak surette başka yollarının da bulunması gerektiğini vurgulayan Vali Yırık, “Özellikle başka alanlarda vatandaşlarımızın bu üç temel unsur olan maske, fiziksel mesafe ve hijyen konusuna azami riayet etmesi gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın özü şu, eğer bir şeyi dışarı çıkmadan yapabiliyorsanız çıkmayacaksınız veya bir kalabalıkta bulunmadan bunu gerçekleştirebiliyorsanız kalabalıkta bulunmayacaksınız. Özellikle Elazığlılardan maske, mesafe ve hijyen, temizlik kurallarına azami riayet göstermelerini istirham ediyorum. Konu, hayatiyetini devam ettiriyor. Canlarımız yanmasın, ekonomimiz bozulmasın ve insanlarımız huzuru, refahı azalmasın bunun için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan katkı ve yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Denetimlere Vali Yırık’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.





